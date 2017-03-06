"Республиканцы" поддержали Фийона на выборах президента Франции

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Франсуа Фийон получил единогласную поддержку от партии "Республиканцы" в качестве ее кандидата на выборах президента Франции. Решение было принято на чрезвычайном заседании политического комитета партии.

Партия "Республиканцев" единогласно поддержала кандидатуру Франсуа Фийона на выборах президента Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято по итогам чрезвычайного заседания политического комитета партии, который состоялся на фоне громкого скандала с участием политика.

Ранее в понедельник стало известно, что бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе не будет участвовать в президентских выборах. Его рассматривали как возможную замену Фийону, который одержал победу на праймериз партии "Республиканцы". При этом он оказался замешан в скандале с фиктивным трудоустройством своей супруги Пенелопы. Его обвиняют в растрате государственных средств.

Выборы президента во Франции будут проводиться в два тура. Первый пройдет 23 апреля, а второй - 7 мая.

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