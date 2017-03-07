Журналисты получили ранения при обстреле на юге ДНР

Теги: обстрел Украина донбасс

Группа местных журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Коминтерново на юге Донецкой народной республики. Один из них получил контузию.

В Донбассе, в районе села Коминтерново накануне под артиллерийский обстрел ВСУ попали журналисты местных СМИ, один из них получил контузию. По предварительным данным, обстрел велся с украинской стороны из орудий калибром 122 миллиметра, запрещенных Минскими соглашениями. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всего за прошедшие сутки по территории Донецкой и Луганской народных республик ВСУ выпустили более 2 тысяч снарядов и мин. Как сообщают в оперативном штабе ДНР, обстрелы населенных пунктов велись, в том числе и из реактивных систем залпового огня "Град".

Во вторник запланирована очередная попытка разведения сил на линии соприкосновения в станице Луганская. Однако власти ЛНР отмечают, что она может состояться только по обоюдной договоренности, если и украинские силовики готовы будут отвести вооружение. До сих пор все попытки разграничить противоборствующие стороны конфликта срывались.