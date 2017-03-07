Песков упрекнул США в "эмоциональном экстремизме" в отношении России

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Истерика в Вашингтоне и американских СМИ вредит отношениям России и США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN. По его словам, антироссийская компания в США и попытки представить Россию "токсичной страной" являются "эмоциональным экстремизмом".

Антироссийская истерия в Вашингтоне и американских СМИ раздувается искусственно, вредит двусторонним отношениям и на преодоление её последствий потребуется время. Об этом заявил в интервью компании CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "ТВ Центр".

Он также отверг обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в ход предвыборной кампании в США и отметил, что участие России в кибервзломах является ложью. Песков назвал эмоциональным экстремизмом развернувшуюся в Штатах антироссийскую кампанию, в ходе которой постоянно предпринимаются попытки показать любые контакты с представителями Москвы в негативном свете.

По словам пресс-секретаря президента России, США — игрок №1 на мировой арене и нашей стране хотелось бы иметь дело со стабильным правительством в Вашингтоне. Однако пока комфортных условий для диалога нет, и это вызывает сожаление.