США начали развертывание комплексов THAAD в Южной Корее

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США приступили к развертыванию системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Первые части комплекса уже доставлены на военную базу в Осане. Это произошло на следующий день после запуска КНДР четырех баллистических ракет, три из которых упали в экономической зоне Японии.

США приступили к развертыванию ПРО в Южной Корее. Первые части ракетной батареи THAAD уже доставлены на военную базу в Осане стратегическим военно-транспортным самолетом С-17. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили в Сеуле, работы по монтажу будут закончены в течении одного-двух месяцев. В южно-корейском Минобороны отмечают, что американский комплекс предназначен для защиты страны от ракетно-ядерной угрозы со стороны Пхеньяна. Договоренность о развертывании системы THAAD была достигнута между Сеулом и Вашингтоном в июле прошлого года.

В свою очередь, власти КНДР, которая накануне вопреки резолюции ООН, осуществила запуск четырех баллистических ракет, заявили, что целью испытаний была отработка потенциальных ударов по американским военным объектам на территории Японии. Токио, Вашингтон и Сеул выразили готовность сотрудничать с Москвой и Пекином в решении проблемы Пхеньяна.

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