Медведев примет участие в заседании совета ЕврАзЭС в Бишкеке

Теги: Политика медведев киргизия форум

Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Он состоится во вторник в Бишкеке.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в Бишкеке примет участие в заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза. В столицу Киргизии он прибыл накануне вечером, передает "ТВ Центр".

На девятом по счету форуме страны-участницы намерены обсудить широкий спектр вопросов взаимной интеграции и развития отраслевой кооперации. Особое внимание будет уделено внутреннему рынку, выработке механизмов борьбы с незаконным оборотом промышленной и сельскохозяйственной продукции, защите прав интеллектуальной собственности.

Также в Киргизии Медведев проведет ряд двусторонних встреч. Накануне вечером уже состоялись переговоры главы российского кабмина с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.