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Расходы WADA на расследование по допингу в России 3,7 миллиона долларов. Это больше 12% от общего бюджета организации.

Три миллиона 700 тысяч долларов потратило WADA на расследование допинговых нарушений в российском спорте. Об этом сообщается на сайте организации, передает "ТВ Центр". Весь годовой бюджет агентства составляет 30 миллионов долларов.

Несмотря на такие внушительные затраты, WADA вынуждено была признать, что в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена не достаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

Именно этот доклад, состоящий из двух частей, стал поводом для мощной атаки Запада на российский спорт, и привел к дисквалификации большого числа наших спортсменов. Россия лишилась возможности проводить крупные международные соревнования, не говоря уже о вопиющей несправедливости в отношении нашей легкоатлетической сборной и паралимпийцев, которые были отстранены от участия в Олимпиаде в Рио.