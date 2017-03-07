08:30, 07 марта 2017

WADA потратила на расследование по допингу в России почти $4 млн

Теги:  Спорт  деньги  допинг

Расходы WADA на расследование по допингу в России 3,7 миллиона долларов. Это больше 12% от общего бюджета организации.

Три миллиона 700 тысяч долларов потратило WADA на расследование допинговых нарушений  в российском спорте. Об этом сообщается на сайте организации, передает "ТВ Центр". Весь годовой бюджет  агентства составляет 30 миллионов долларов.

Несмотря на такие внушительные затраты, WADA вынуждено была признать, что в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена не достаточно доказательств причастности российских спортсменов к  нарушению антидопинговых правил.

Именно этот доклад,  состоящий из двух частей, стал поводом для мощной атаки Запада на российский спорт, и привел к дисквалификации большого числа наших спортсменов. Россия лишилась возможности проводить крупные международные соревнования, не говоря уже о вопиющей несправедливости в отношении нашей легкоатлетической сборной и паралимпийцев, которые были отстранены от участия в Олимпиаде в Рио.

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