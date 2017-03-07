КНДР запретила гражданам Малайзии выезд из страны

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МИД КНДР временно запретил гражданам Малайзии покидать страну. В ответ малайзийские власти пошли на аналогичные меры в отношении северокорейских граждан, которые работают на территории королевства. В Пхеньяне утверждают, что в Куала-Лумпуре должны дать гарантии безопасности граждан КНДР, которые находятся на территории Малайзии. В этом случае решение будет отменено.

Граждане Малайзии временно потеряли право на выезд из КНДР. Такое решение принял МИД Северной Кореи, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

Эта мера будет действовать до тех пор, пока Пхеньян не получит от властей Малайзии гарантий безопасности дипломатов, а также других граждан КНДР, которые находятся на ее территории. В МИД Северной Кореи уверены, что малайзийское посольство в Пхеньяне, а также внешнеполитическое ведомство в Малайзии решат все проблемы, "связанные с возникшей ситуацией, на основе доброй воли". При этом, граждане Малайзии могут работать и жить в обычном режиме на территории КНДР.

Ответ Малайзии последовал незамедлительно. Было объявлено о введении аналогичных мер в отношении граждан Северной Кореи, которые находятся на территории этой страны. По словам малайзийского вице-премьера Ахмада Захида Хамиди, соответствующее распоряжение дано министерству внутренних дел и иммиграционным властям. В настоящее время в Куала-Лумпуре находятся трое сотрудников северокорейской дипмиссии и шестеро членов их семей.

При этом в КНДР, по словам вице-премьера, находятся не только сотрудники посольства Малайзии, но и граждане королевства, не имеющие дипломатического статуса.

Между тем, глава национальной полиции Халид Абу Бакар выразил уверенность в том, что "на территории посольства КНДР скрываются двое подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама". Также он отметил, что Пхеньян отказывается от сотрудничества со следствием.

4 марта министерство иностранных дел Малайзии сообщило о выдворении из страны посла КНДР. Это решение было принято в связи с убийством в аэропорту Куала-Лумпура старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама. В ответ Пхеньян объявил посла Малайзии персона нон-грата.

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был убит 13 февраля. Момент нападения на него попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как две женщины подошли к нему и брызнули в лицо неизвестной жидкостью. Ким Чен Нам скончался по дороге в больницу. Позднее в его организме было обнаружено высокотоксичное вещество. Сеул обвинил в убийстве Ким Чен Нама правительство КНДР. Пхеньян все обвинения отвергает.

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