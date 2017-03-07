Серия ДТП затруднила движение в столице

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Несколько мелких ДТП на Третьем транспортном кольце в районе Нижегородской улицы привели к серьезным пробкам накануне вечером. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, пострадавших в результате аварий не было.

Движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца было существенно затруднено из-за серии мелких ДТП в районе Нижегородской улицы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции столицы.

"На участке Третьего транспортного кольца в районе пересечения с Нижегородской улицей несколько ДТП по два - три автомобиля. В результате аварий пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Движение в местах аварий организовывали сотрудники ДПС. Из-за ледяного дождя дороги в столице накануне вечером были скользкими.

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