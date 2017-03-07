В Москве угнали Mercedes за 8,4 миллиона рублей

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В центре Москвы неизвестный угнал автомобиль Mercedes-Benz S 63 AMG 4. Ущерб составил примерно 8,4 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Неизвестный угнал дорогостоящую иномарку в центре Москвы. Ее стоимость оценивается в 8,4 миллиона рублей.

Как передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, речь идет об автомобиле Mercedes-Benz S 63 AMG 4. Инцидент произошел в Третьем Люсиновском переулке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведутся поиски угнанного автомобиля.