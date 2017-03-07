За сутки на московских дорогах сбили 14 пешеходов

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За минувшие сутки в Москве зафиксировано 692 ДТП. По данным Госавтоинспекции столицы, пострадали 23 человека, из которых 14 - по причине наездов на пешеходов. Причиной большинства аварий стал гололед. В настоящее время опасные участки дорог контролирует оперативные группы МЧС.

За минувшие сутки в Москве произошло почти 700 ДТП, Пострадали 23 человека, из которых 14 - по причине наездов на пешеходов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

"За минувшие сутки на дорогах Москвы зафиксировано 692 ДТП с материальным ущербом. В 19 авариях 23 человека получили различные травмы. В результате наездов машин пострадали 14 пешеходов, из них четверо детей", - говорится в сообщении.

В частности, на Верхней Красносельской улице водитель Lexus сбил женщину с двумя внуками семи и 11 лет, после чего скрылся. Владелец автомобиля установлен, его разыскивает полиция. На 15-й Парковой улице легковая машина наехала на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с трехлетним сыном в коляске.

По данным источника в правоохранительных органах, причиной большинства аварий стало неосторожное вождение в условиях гололеда, который образовался из-за ледяного дождя.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в связи с этим природным явлением наиболее опасные участки дороги контролируются оперативными группами ведомства.

"Во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами работают оперативные группы МЧС России на опасных участках федеральных, региональных и местных автодорог, объектах авиа- и железнодорожной инфраструктуры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме по фактической погоде. Ни одного рейса не отменили из-за погодных условий. Всего в московских аэропортах отменены или задержаны более 40 авиарейсов.

"Из-за наледи на контактных линиях электропередачи были увеличены интервалы в движении пассажирских поездов пригородного сообщения по Московскому центральному кольцу", - отметили в МЧС.

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