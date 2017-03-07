На северо-востоке Москвы нашли тело с простреленной головой

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Тело человека с огнестрельным ранением головы обнаружено на северо-востоке Москвы. Это был мужчина 1994 года рождения. Позднее его направили в морг.

На северо-востоке Москвы обнаружено тело человека с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Страшную находку обнаружили на четвертом Стрелецком проезде. По словам собеседника агентства, это был мужчина 1994 года рождения.

Тело направили в морг.