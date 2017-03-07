Малайзия обвинила КНДР в захвате своих граждан

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Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак обвинил власти Северной Кореи в фактическом захвате в заложники малайзийцев, находящихся на территории КНДР. Ранее Пхеньян запретил гражданам Малайзии покидать территорию страны.

Дипломатический скандал между Малайзией и Северной Кореей набирает обороты, передает "ТВ Центр". Глава малайзийского правительства созвал экстренное заседание национального совета безопасности и назвал решение Пхеньяна ограничить выезд граждан его страны из КНДР грубейшим нарушением норм международного права.

Ответной мерой стал запрет на выезд из Малайзии граждан Северной Кореи. Накануне посол КНДР был объявлен персона нон грата и выслан из страны. Такое решение было принято после того, как дипломат отказался извиняться за свои высказывания в связи с гибелью старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.

Именно после его смерти в аэропорту Куала-Лумпура наступило обострение отношений между двумя странами. Полиция Малайзии предъявила обвинения в убийстве гражданам Вьетнама и Индонезии. Под подозрением оказались и четверо жителей Северной Кореи. Двое сейчас находятся в Пхеньяне. Еще двое скрываются на территории посольства КНДР. При этом власти Малайзии считают, что Северная Корея целенаправленно отказывается от сотрудничества со следствием.

