Сирийские саперы прошли обучение перед отправкой в Пальмиру

Теги: сирия армия Сирийский конфликт

За сутки к режиму перемирия в Сирии присоединились еще 23 населенных пункта. Их общее число достигло 1317. Об этом сообщает российских Центр по примирению враждующих сторон. Тем временем, сирийские саперы проходят обучение в Алеппо перед отправкой в Пальмиру. Там им предстоит большой объем работ по разминированию.

В Пальмире, как на Луне, шутят сирийские саперы — та же пыль и камни. Минное дело у боевиков отточено. Многое умеют, постоянно что-то придумывают. Например, закладки маскируют под камни. Обнаружить такие можно только с помощью специального прибора "Коршун", передает "ТВ Центр". Название по аналогии с птицей, которая высматривает добычу на большом расстоянии. Главная особенность устройства - бесконтактная фиксация объекта.

"Без этого аппарата многие ловушки найти просто невозможно. Боевики научились очень хорошо маскировать взрывные устройства. Стараются использовать как можно меньше металлических деталей. Но "Коршун" фиксирует любые устройства, способные принимать радиосигнал", - говорит сапер Нидал Раммави.

Российские преподаватели делятся с сирийскими курсантами опытом. В прошлом году в Пальмире, а затем в Алеппо, наши специалисты обнаружили множество самодельных необычных взрывных устройств. Сделаны кустарно, но с технической точки зрения интересно. Возможно, с такими придётся столкнуться выпускникам.

Почти сотня новых специалистов. Второй выпуск в центре разминирования по численности в два раза больше, чем первый. Да и учебный план более насыщенный - 40 дней теории и, что самое главное, практики. Огромный конкурс, только лучшие военнослужащие сирийской армии. Все с высшим образованием: инженеры, гуманитарии, медики. Так формируется новое подразделение правительственных войск.

Боевое крещение выпускники пройдут не где-нибудь, а в античном городе Пальмира. Объект всемирного наследия сильно пострадал от рук террористов. Задача - сохранить то, что осталось. А это значит, что уничтожать страшные находки на месте не получится. Нужно будет обезвреживать и вывозить в безопасное место. Ювелирная работа, с которой в прошлом году на отлично справились российские саперы. Наши специалисты и в этот раз помогут сирийским коллегам на самых сложных участках.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", Сирия.