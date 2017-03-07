Роспотребнадзор разработал отдельные нормы по условиям труда женщин

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Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин". В нем говорится, что беременные женщины не смогут работать в помещениях только с искусственным освещением. Кроме того, работодатель обязан предоставить молодым мамам с детьми в возрасте до 1,5 года помещение для кормления ребенка.

Беременные женщины не смогут работать в помещениях только с искусственным освещением, а работодатель будет обязан предоставить молодым мамам с грудными детьми помещение для кормления ребенка. Об этом говорится в проекте нового СанПиНа "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин", который разработал Роспотребнадзор, пишет газета "Известия".

По словам директора Научно-исследовательского института медицины труда профессора Игоря Бухтиярова, действующие гигиенические требования к условиям труда женщин, принятые в 1996 году, уже устарели. В проекте нового СанПиНа учтены все изменения российского законодательства. Кроме того, он гармонизирован с Конвенцией Международной организации труда, документами Всемирной организации здравоохранения, а также директивами Европейского союза.

Говоря о вреде "светового голодания", Бухтияров отметил, что это может плохо сказаться на течении беременности и репродуктивной функции в целом. В свою очередь, помещение для кормления должно быть оборудовано кушеткой, столом, стульями, столами для пеленания, санузлом с унитазом и раковиной для мытья рук. Кроме того, в кранах должна быть горячая и холодная вода.

Новый СанПиН должен начать действовать в течение этого года. В настоящий момент документ находится на стадии согласования с федеральными министерствами.