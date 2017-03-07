Голикова: более 14 миллионов россиян не платят налоги

Теги: Общество пенсия налог минтруд голикова

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что налоги в России не платят около 14,4 миллиона граждан. В Минтруда отметили, что до 15 миллионов россиян могут быть отнесены к теневому сектору экономики. В связи с этим в правительстве разрабатывается решение проблемы вывода россиян из тени.

Около 14,4 миллиона россиян не платят налоги, но являются потребителями социального обеспечения, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее словам, эта цифра получилась благодаря разделению неработающего населения на категории — пенсионеров, детей и других. В результате образовалась "некая категория", которую нельзя точно классифицировать в экономической системе страны, пишет газета "Известия".

По словам Голиковой, этот остаток равен 14,4 миллиона человек, которые "непонятно, чем занимаются".

Между тем, в Минтруда согласны с этой оценкой. Там отметили, что до 15 миллионов россиян могут быть отнесены к теневому сектору экономики. В свою очередь, Росстат оценивает скрытую оплату труда россиян и смешанные доходы в общую сумму порядка 10 триллионов рублей в год. Ранее Минфин произвел свою оценку потерь для консолидированных бюджетов. По его данным, они составляют порядка пяти триллионов рублей в год.

Издание отмечает, что в большинстве случаев теневой сектор экономики не связан с криминальной деятельностью. Это обычные торговля, строительство, небольшие производства и сектор услуг, где владельцы решили не платить налоги и не делать отчисления в Пенсионный фонд.

В связи с этим в правительстве разрабатывается решение проблемы вывода россиян из тени. Одним из способов является введение так называемой "системы 21/21", которая также получила название "Маневр 21". Она предусматривает снижение страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 21% с параллельным повышением ставки НДС с 18 до 21%.

Кроме того, помочь в этой ситуации может введение "налога на тунеядство". Он предусматривает, что каждый формально неработающий гражданин должен каждый месяц делать отчисления за пользование социальной инфраструктурой государства. Данная идея разрабатывалась во второй половине 2016 года.