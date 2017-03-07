СКР установил применившего ракеты против мирных граждан командира ВСУ

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Установлена личность командира вооруженных сил Украины, отдавшего приказ на применение ракетного комплекса "Точка-У" против мирного населения. Как сообщили в Следственном комитете России, в результате ракетной атаки 22 августа 2014 года в населенном пункте Ровеньки Луганской области погибли три человека, в том числе ребенок.

Следственный комитет России установил командира вооруженных сил Украины, отдавшего приказ на применение ракетного комплекса "Точка-У" против мирного населения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По ее словам, ранее следствие доказало применение ракетных комплексов против гражданского населения в Луганской области в 2014-2015 годах. Один из таких случаев был зафиксирован в 2014 году в населенном пункте Ровеньки.

"В рамках следственно-оперативных мероприятий, проведенных в тесном взаимодействии с оперативными службами, Следственному комитету удалось установить, что к совершению указанного преступления причастен командир 19 отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич", - сообщила Петренко.

По версии следствия, именно он 22 августа 2014 года отдал приказ о нанесении удара по населенному пункту, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок. Петренко подчеркнула, что СКР продолжит фиксировать преступления против гражданского населения на юго-востоке Украины.

"Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - заявила она.

Петренко также сообщила о возбуждении нового уголовного дела по факту обстрела жилых домов в Донецке. По ее словам, в результате атак с 27 февраля по 2 марта текущего года пострадали двое гражданских лиц. Более 10 жилых объектов получили повреждения.

"Сегодня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 УК России ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны") по фактам многочисленных обстрелов жилых домов в городе Донецке в период с 27 февраля по 2 марта текущего года", - рассказала Петренко.

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