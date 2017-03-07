Пьяного полицейского на Ferrari задержали в Москве
Теги: полиция задержание Происшествие москва
Столичная полиция проверяет сообщения СМИ о задержании на Страстном бульваре оперуполномоченного УВД по Западному округу, который находился в нетрезвом виде за рулем автомобиля Ferrari.
На Страстном бульваре в Москве задержали пьяного полицейского за рулем Ferrari.
Сотрудники ГИБДД остановили элитный спорткар для проверки документов. Во время разговора инспекторы заподозрили 24-летнего водителя в употреблении алкоголя. В ответ на предложение пройти освидетельствование молодой человек показал служебное удостоверение и попытался "договориться" с коллегами.
По данным СМИ, задержанным оказался оперуполномоченный УВД по Западному округу. Агентство "Москва" сообщает, что полиция проверяет информацию о задержании своего сотрудника.
За отказ от прохождения медосвидетельствования полицейскому грозит лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
Читайте также: