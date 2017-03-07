Пьяного полицейского на Ferrari задержали в Москве

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Столичная полиция проверяет сообщения СМИ о задержании на Страстном бульваре оперуполномоченного УВД по Западному округу, который находился в нетрезвом виде за рулем автомобиля Ferrari.

На Страстном бульваре в Москве задержали пьяного полицейского за рулем Ferrari.

Сотрудники ГИБДД остановили элитный спорткар для проверки документов. Во время разговора инспекторы заподозрили 24-летнего водителя в употреблении алкоголя. В ответ на предложение пройти освидетельствование молодой человек показал служебное удостоверение и попытался "договориться" с коллегами.

По данным СМИ, задержанным оказался оперуполномоченный УВД по Западному округу. Агентство "Москва" сообщает, что полиция проверяет информацию о задержании своего сотрудника.

За отказ от прохождения медосвидетельствования полицейскому грозит лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

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