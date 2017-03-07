Закон "О российской нации" переименовали из-за "неготовности общества"

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Законопроект о единой российской нации переименовали в закон "Об основах государственной национальной политики". Такое решение, по словам руководителя рабочей группы по подготовке концепции документа Валерия Тишкова, было принято в связи с неготовностью общества воспринять идею единой нации.

Проект закона о единой российской нации решили переименовать. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на руководителя рабочей группы по разработке концепции законопроекта Валерия Тишкова.

"Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название", - сказал он.

В конце октября минувшего года бывший глава Министерства по национальной политике Вячеслав Михайлов на заседании президентского совета по межнациональным отношениям предложил разработать законопроект "О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями". Президент России Владимир Путин поддержал инициативу и поручил подготовить документ до 1 августа.

Разработка законопроекта вызвала широкий общественный резонанс. Представители различных этнических групп высказали опасения в связи с подготовкой данного документа.

Как сообщили в рабочей группе по разработке концепции законопроекта, в настоящее время изучаются предложения экспертов. Руководитель группы сообщил, что концепция документа будет представлена через месяц. В ней, по словам Тишкова, будут прописаны понятийный аппарат и механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями. Российской нации, скорее всего, будет посвящен специальный раздел.

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