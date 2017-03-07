Васильев: Трамп может лишиться кресла за попытку устроить "Обамагейт"

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Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в санкционировании прослушки его штаба в период предвыборной кампании. Об этом нынешний хозяин Белого Дома написал у себя в Twitter, напомнив Америке о легендарном "уотергейтском" скандале, который привел к отставке Ричарду Никсону. Однако попытка устроить "Обамагейт" может стоить поста самому Трампу.