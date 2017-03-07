Васильев: Трамп может лишиться кресла за попытку устроить "Обамагейт"
Теги: обама трамп События. 25-й час
Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в санкционировании прослушки его штаба в период предвыборной кампании. Об этом нынешний хозяин Белого Дома написал у себя в Twitter, напомнив Америке о легендарном "уотергейтском" скандале, который привел к отставке Ричарду Никсону. Однако попытка устроить "Обамагейт" может стоить поста самому Трампу.
Если обвинения Дональда Трама в адрес Барака Обамы окажутся голословными, это грозит отставкой президенту США. В целом, противостояние Трампа и американского истеблишмента и республиканцев достигло апогея. Такое мнение в эфире программы "События. 25-й час" высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
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