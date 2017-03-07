Медведев обвинил Белоруссию в шантаже

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Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков в ходе встречи глав правительств ЕврАзЭС заявил, что проблемы в отношениях Минска и Москвы фундаментально влияют на участие его страны в многосторонних интеграционных процессах. В ответ глава российского кабмина Дмитрий Медведев намекнул, что эти слова похожи на шантаж.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), которые пытаются заблокировать интеграционные процессы, должны помнить о льготных ценах на газ. Их они получили благодаря членству в союзе, отметил глава российского кабмина. Так он отреагировал на слова своего белорусского коллеги Андрея Кобякова, заявившего, что он не видит реальных успехов в интеграции на пространстве ЕврАзЭС.

"Здесь никто никого насильно не держит", - заявил Медведев на встрече глав правительств ЕврАзЭС в Бишкеке.

Кроме того, российский премьер сравнил с шантажом попытки сделать интеграцию в рамках ЕврАзЭС заложницей двусторонних разногласий, передает "Интерфакс". "Участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений, а такие проблемы были, есть и будут, ничего в них драматического нет с учетом интенсивности сотрудничества, переносятся на нашу многостороннюю площадку союза", - отметил Медведев.

По его словам, исполнение договоренностей, а также сам интеграционный процесс "становятся заложниками специфически понимаемых национальных интересов". "По сути, в отношении других членов союза, которые не вовлечены в спор, возникает совершенно недопустимая ситуация, эта ситуация сродни шантажу: или вы повлияете на решение другой стороны в споре, или мы ничего не подпишем", - подчеркнул Медведев.

Ранее на встрече глав правительств ЕврАзЭС во вторник Андрей Кобяков заявил, что Минск выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью проблем в нефтегазовой сфере с Москвой и соблюдением двусторонних интеграционных договоренностей вопроса поставок энергоносителей, а также "бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии".

По его словам, в декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко не принимал участия в саммите ЕврАзЭС, так как, "на это были веские причины", которые существуют у Минска в отношениях с Москвой. "Мы вынуждены констатировать, что двусторонняя нормативная база не исполняется", - отметил белорусский премьер. Также Кобяков подчеркнул, что проблемы в двусторонних отношениях Белоруссии и России фундаментально влияют на участие его страны в многосторонних интеграционных процессах.

В начале 2016 года Белоруссия заявила о несправедливой цене на российский газ и в одностороннем порядке снизила выплаты за него. В России в свою очередь заявили о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию. В октябре Минск и Москва объявили, что компромисс достигнут. Тем не менее, спор до сих пор остается открытым. В феврале министр энергетики Белоруссии заявил о принятии решений по российскому газу. Он отметил, что в скором времени они будут согласованы на политическом уровне.

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