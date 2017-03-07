Пьяный сотрудник МЖД угрожал коллегам пистолетом

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Замглавы дирекции аварийно-восстановительных средств Московской железной дороги в состоянии алкогольного опьянения угрожал пистолетом сотрудникам вышестоящей инстанции, пытавшимся его освидетельствовать. По данному факту полиция проводит проверку.

Нетрезвый сотрудник МЖД угрожал коллегам пистолетом, находясь на рабочем месте. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"47-летний Алексей Ануров, заместитель начальника дирекции аварийно-восстановительных средств Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, при попытке сотрудников вышестоящей организации освидетельствовать его, стал угрожать расправой, взял из ящика стола травматический пистолет и направил его в сторону головы проверяющего с угрозой физической расправы", - рассказал он.

Позднее один из сотрудников МЖД обратился в полицию с заявлением о неадекватном поведении Анурова и угрозами с его стороны. Полицейским правонарушитель добровольно отдал пистолет. На травматическое оружие у мужчины имелось разрешение. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

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