Собака предотвратила ограбление квартиры на востоке Москвы

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Собака помешала преступнику ограбить квартиру на востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Гастелло. В полицию обратилась жительница одного из домов, заявив, что у ее соседки повреждены замки на двери. Как выяснили сотрудники МВД, неизвестный проник в квартиру, откуда пытался похитить имущество, однако вынужден был скрыться, так как там находилась собака.

Собака помешала злоумышленнику ограбить квартиру на востоке Москвы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Гастелло.

"Следственно-оперативная группа выяснила, что неизвестный повредил личинки замков входной двери и проник в квартиру, откуда попытался тайно похитить имущество. Но сделать это ему не удалось, поскольку в квартире находилась собака. Неизвестный скрылся ни с чем", - рассказал источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция разыскивает преступника.

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