Пхеньян спровоцировал новое обострение конфликта с Малайзией

Теги: В мире кндр малайзия ким чен ын

Северная Корея оказалась в центре сразу двух крупных международных скандалов. Малайзия обвинила Пхеньян в массовом захвате заложников после того, как подданным этой страны было запрещено покидать КНДР. А на мировой арене северокорейскому режиму грозят новые экономические санкции из-за очередного запуска баллистических ракет.

Всех впускать, никого не выпускать – здание посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре оцеплено полицией. По периметру растянуты жёлтые ленты. Каждое появление сотрудника дипмиссии вызывает оживление. Но все пока выжидают, отмечает "ТВ Центр".

"Сегодня утром мы выпустили запрет для сотрудников посольства Северной Кореи покидать страну. В настоящий момент мы пытаемся установить их численность и местонахождение. Мы знаем о них по документам, но теперь хотим понять, где эти люди находятся физически", - сообщил замминистра внутренних дел Малайзии Нур Джазлан Мохамед.

Такой резкий шаг власти Малайзии объясняют двумя причинами. Во-первых, это ответ на действия Пхеньяна: подданным Малайзии, находящимся в КНДР, временно запрещено покидать страну. Это новый виток конфликта вокруг расследования убийства Ким Чен Нама. Пхеньян обвиняет Куала-Лумпур в намеренном искажении фактов, а в МВД Малайзии заявляют: именно в северокорейской дипмиссии, вероятно, скрывается двое подозреваемых в убийстве – чиновник и сотрудник авиакомпании.

Двусторонний дипломатический скандал для Пхеньяна усугубляется скандалом международным. Как минимум, новые санкции ООН грозят Пхеньяну за запуск баллистических ракет в нарушение всех резолюций Совбеза. В понедельник три из четырёх упали в экономической зоне Японии. Премьер-министр которой тут же связался про телефону с президентом США.

Как заявляют в Пхеньяне, совместные учения США и Южной Кореи стали поводом для демонстрации силы в виде очередного запуска. Но это лишь ускорило развёртывание на границе американских противоракетных комплексов. Первые части военной батареи были срочно доставлены на южнокорейскую военную базу. Монтаж системы ПРО займёт не более двух месяцев. Впрочем, судя по массовому антиимпериалистическому митингу, экстренно организованному в Пхеньяне, северокорейские власти всё это только раззадоривает.

Кирилл Парменов, Валентин Мурзин. "ТВ Центр".