Московские медики успешно прооперировали девочку с онкологией из Сирии

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В Москве провели сложнейшую операцию годовалой девочке из Сирии. У Марии Махмуд - рак сетчатки глаза. Помочь на родине врачи не смогли, и ребёнка военным спецбортом отправили в Россию. Впереди у девочки ещё несколько курсов химиотерапии и протезирование.

Маленькая Мария свой страшный диагноз пока еще не осознает, а благодаря российским медикам сможет и вовсе забыть. Как сообщает "ТВ Центр", у девочки редкое онкологическое заболевание сетчатки глаза - ретинобластома. Такое заболевание встречается у одного ребенка из десяти тысяч. На родине: в клинике Алеппо и больницах Дамаска девочку уже пытались лечить, но безуспешно.

За помощью в российский центр по примирению враждующих сторон обратился отец девочки. Он - офицер сирийской армии. Практика оказания помощи больным детям арабской республики работает не первый год. Несколько сирийских детей уже прошли успешное лечение в лучших клиниках России. Мария стала самой маленькой пациенткой из них.

"В очередной раз Министерство обороны Российской Федерации не осталось безучастным в этом вопросе и соответственно официальные лица нашли контакты и организовали лечение ребенка на территории Российской Федерации", - сообщил начальник отделения медицинского обеспечения Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики Олег Харченко.

Из Сирии в Москву маленькую Марию перевозили бригады российских военных медиков. Самолетом военно-транспортной авиации девочку в сопровождении родной тети доставили в НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина. На протяжении недели ребенка тщательно обследовали. После чего российские врачи приняли решение о проведении сложнейшей операции по удалению злокачественной опухоли на левом глазе.

Маленькой пациентке предстоит пройти еще три курса химиотерапии, а дальше начнется протезирование глаза. Врачи обещают хороший косметический результат: его практически невозможно будет отличить от здорового. Уже во вторник пациентку переведут из реанимации в общее отделение, а через несколько месяцев маленькая Мария увидит мир другими глазами.

Елена Санок, Дмитрий Шинков, Эдуард Самоедов. "ТВ Центр".