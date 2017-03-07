В Москве стартовала Декларационная кампания

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Всего два месяца осталось у москвичей для того, чтобы сообщил в ФНС о дополнительных доходах. Налоговую декларацию до 2 мая должны подать граждане, которые, например, сдают квартиру в аренду или продали недвижимость в 2016 году.

В Москве Федеральная налоговая служба объявила о начале Декларационной кампании, передает "ТВ Центр". У жителей столицы осталось чуть меньше двух месяцев, чтобы сообщить в ведомство о дополнительных доходах.

Налоговую декларацию до 2 мая должны подать граждане, которые, например, сдают квартиру в аренду или продали недвижимость в 2016 году. Получить консультацию по спорным вопросам все желающие смогут в Дни открытых дверей. Налоговая служба традиционно проводит их в апреле.

Заполнить декларацию можно и в электронном виде в личном кабинете на сайте ведомства. Оплатить налог надо до 15 июля.