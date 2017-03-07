Самолет нарисовал в небе над Новосибирском огромную восьмерку

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Необычное поздравления с Международным женским днем получили жительницы Новосибирска — во вторник утром неизвестный самолет "нарисовал" в небе над городом огромную цифру 8.

В небе над Новосибирском появилась гигантская "восьмёрка", передает "ТВ Центр". Белую петлю в голубом небе нарисовал шедший на снижение самолёт. Видимо, таким весьма оригинальным способом таинственный лётчик решил поздравить жительниц города с наступающим Международным женским днём. Цифра получилась настолько большой, что её было видно из всех районов Новосибирска.

