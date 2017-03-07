Володин поддержал идею провести выборы-2018 в день возвращения Крыма

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал идею провести президентские выборы в 2018 году в День воссоединения Крыма с Россией. По его словам, этот день выпадает на воскресенье и в соответствии с законодательством выборы можно назначить на это число.

Провести выборы президента в 2018 году в День воссоединения Крыма с Россией - хорошая идея. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

"Это - воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, - это очень хорошо", - сказал он "Интерфаксу".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России.