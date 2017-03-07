Жириновский призвал освободить Кремль от резиденции президента

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Основную резиденцию президента России необходимо перенести в "хорошее место", а в самом Кремле нужно сделать музей, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, эта идея станет одним из пунктов предвыборной кампании партии на выборах президента в 2018 году.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости перенести основную резиденцию президента России Владимира Путина из Московского Кремля. По его словам, для главы государства необходимо построить новое здание, передает ТАСС.

"Кремль освободить, там должен быть только музей, резиденцию президента перенести, построить в другом хорошем месте, а это (Кремль, - прим. ред.) - огромный музей, там миллионы туристов могут находится", - сказал Жириновский в беседе с журналистами.

По словам главы партии либерал-демократов, эта идея станет одним из пунктов предвыборной кампании на выборах президента в 2018 году.

Рабочая резиденция президента России в Кремле находится в здании Сената, построенном в 1779 – 1787 годах. В XIX веке оно называлось зданием присутственных мест, а в XX веке – зданием Совета Министров СССР.

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