МВД: пьяный нарушитель на Ferrari не работает в полиции

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В Министерстве внутренних дел опровергли информацию о задержании полицейского за пьяную езду на Ferrari. Ведомство подтвердило факт задержания нарушителя, однако в МВД подчеркнули, что он "не является и никогда не был сотрудником столичной полиции".

Задержанный в Москве за езду в нетрезвом виде водитель Ferrari не является сотрудником полиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы. В ведомстве подтвердили факт задержания нарушителя.

"5 марта около 7 утра в районе дома 15 по улице Малая Дмитровка инспектором ДПС столичной полиции был остановлен автомобиль Ferrari, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, в отношении него был составлен административный протокол", - заявили в МВД, отметив, что протокол передан в суд для рассмотрения по существу.

При этом в ведомстве подчеркнули, что нарушитель "не является и никогда не был сотрудником столичной полиции". Ранее СМИ сообщили, что задержанным оказался оперуполномоченный УВД по Западному округу.

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