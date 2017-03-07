Путин помиловал россиянку, которую осудили за SMS о танках

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Оксана Севастиди, осужденная за отправку в 2008 году SMS-сообщения о военной технике в Грузию, помилована. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, который ранее заявил, что россиянка осуждена неоправданно жестоко.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди, которую осудили за отправку в 2008 году SMS-сообщения в Грузию. Документ размещен на сайте Кремля.

В указе отмечается, что президент руководствовался "принципами гуманности". "Настоящий указ вступает в силу через пять дней со дня его официального опубликования", - отмечается в документе.

Между тем, адвокат Севастиди Евгений Смирнов заявил, что несмотря на помилование, она будет добиваться отмены приговора и своего полного оправдания, передает ТАСС.

Судьбой Оксаны Севастиди Путин заинтересовался в декабре 2016 года во время своей ежегодной пресс-конференции. Глава государства подчеркнул, что россиянка осуждена неоправданно жестоко. Также он признал, что не знает подробностей этого дела, но пообещал "посмотреть на суть претензий".

В 2016 году Оксана Севастиди была осуждена на семь лет за отправленное SMS-сообщение приятелю в Грузию. Это произошло в 2008 году. В нем она написала, что видела, как по железной дороге в сторону Абхазии движется состав, груженый военной техникой. Ее арестовали в январе 2015 года и обвинили в государственной измене в форме шпионажа.

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