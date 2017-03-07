Путин подписал договор с Турцией о взаимной помощи по уголовным делам
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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче. Документ был подписан в Анкаре 1 декабря 2014 года.
Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
"Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Турецкой республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче, подписанный в городе Анкара 1 декабря 2014 года", - говорится в документе.
Подписанный президентом федеральный закон был принят Государственной Думой 17 февраля 2017 года и одобрен Советом Федерации 1 марта 2017 года.
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