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Столичные власти приняли решение объединить департаменты ЖКХ и топливно-энергетического хозяйства. Главой новой структуры назначен Павел Ливинский.

Сергей Собянин объединил департаменты ЖКХ и топливно-энергического хозяйства. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы, пишет агентство "Москва".

"Подготовлен проект распорядительного документа по реорганизации департамента топливно-энергетического хозяйства путем присоединения к нему департамента жилищно-коммунального хозяйства с последующим переименованием структуры в департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства", - отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Главой нового департамента ЖКХ и благоустройства Москвы назначен Павел Ливинский.