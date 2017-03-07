Собянин объединил департаменты ЖКХ и топливно-энергического хозяйства
Теги: Москва собянин жкх благоустройство
Столичные власти приняли решение объединить департаменты ЖКХ и топливно-энергетического хозяйства. Главой новой структуры назначен Павел Ливинский.
Сергей Собянин объединил департаменты ЖКХ и топливно-энергического хозяйства. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы, пишет агентство "Москва".
"Подготовлен проект распорядительного документа по реорганизации департамента топливно-энергетического хозяйства путем присоединения к нему департамента жилищно-коммунального хозяйства с последующим переименованием структуры в департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства", - отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Главой нового департамента ЖКХ и благоустройства Москвы назначен Павел Ливинский.
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