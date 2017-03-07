В Москве создан штаб по реализации программы реновации пятиэтажек

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Сергей Собянин возглавил штаб по реализации программы реновации пятиэтажек. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

Власти столицы приняли распоряжение о создании штаба по реализации программы реновации жилищного фонда в Москве. Его возглавит лично мэр города Сергей Собянин. Решение было принято в ходе заседания президиума правительства города, передает агентство "Москва".

"Для координации эффективной реализации данной программы, был подготовлен проект распоряжения по созданию штаба по реализации программы реновации жилищного фонда в Москве. Создание такого штаба было поддержано на заседании президиума правительства Москвы, состоявшегося 27 февраля 2017 года. Проектом распоряжения предлагается создать штаб, определить положения штаба, утвердить состав штаба", - сказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В состав штаба вошли 10 человек, среди которых руководители структурных подразделений городского правительства. В его функции входит координация взаимодействия органов исполнительной власти города при подготовке и реализации программы реновации жилищного фонда, а также рассмотрение предложений по внесению изменений в указанную программу.

Проект реновации жилищного фонда в Москве предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950-1960 годов. постройки. Предполагается, что в программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров, в которых проживает 1,6 миллиона москвичей.

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