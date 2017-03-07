В Москве создан штаб по реализации программы реновации пятиэтажек
Сергей Собянин возглавил штаб по реализации программы реновации пятиэтажек. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.
Власти столицы приняли распоряжение о создании штаба по реализации программы реновации жилищного фонда в Москве. Его возглавит лично мэр города Сергей Собянин. Решение было принято в ходе заседания президиума правительства города, передает агентство "Москва".
"Для координации эффективной реализации данной программы, был подготовлен проект распоряжения по созданию штаба по реализации программы реновации жилищного фонда в Москве. Создание такого штаба было поддержано на заседании президиума правительства Москвы, состоявшегося 27 февраля 2017 года. Проектом распоряжения предлагается создать штаб, определить положения штаба, утвердить состав штаба", - сказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В состав штаба вошли 10 человек, среди которых руководители структурных подразделений городского правительства. В его функции входит координация взаимодействия органов исполнительной власти города при подготовке и реализации программы реновации жилищного фонда, а также рассмотрение предложений по внесению изменений в указанную программу.
Проект реновации жилищного фонда в Москве предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950-1960 годов. постройки. Предполагается, что в программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров, в которых проживает 1,6 миллиона москвичей.
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