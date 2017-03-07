В Кремле ответили Белоруссии на заявления по ЕврАзЭС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова премьер-министра Белоруссии Андрея Кобякова, заявившего, что газовый спор мешает участию Белоруссии в интеграционных процессах в рамках ЕврАзЭС. По словам представителя Кремля, у Москвы есть последовательная позиция по газу. Она доводится до белорусских коллег на рабочем уровне.

У России есть последовательная позиция в споре с Белоруссией по газу, которая доводится до белорусских коллег на рабочем уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова премьер-министра Белоруссии Андрея Кобякова о том, что газовый спор между Минском и Москвой мешает участию Белоруссии в интеграционных процессах в рамках ЕврАзЭС.

"У России есть весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне она достаточно последовательно доводится до наших белорусских коллег", - приводит слова Пескова ТАСС.

Также он отметил, что российский лидер "традиционно относится как к одному из главных приоритетов к теме развития ЕврАзЭС".

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, сейчас идет подготовка к проведению Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Дата пока не назначена, но по мере готовности она "так или иначе будет формализована".

Кроме того, Песков напомнил о словах Путина, заявившего, что Москва очень дорожит отношениями с Минском, "и лучшим подтверждением этому является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия братской Белоруссии".

Ранее на встрече глав правительств ЕврАзЭС 7 марта Кобяков заявил, что Минск выражает крайнюю озабоченность, в частности, из-за неурегулированности проблем в нефтегазовой сфере с Москвой и "бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии". По его словам, проблемы в двусторонних отношениях Минска и Москвы фундаментально влияют на участие его страны в многосторонних интеграционных процессах.

В ответ глава российского кабмина Дмитрий Медведев намекнул, что эти слова похожи на шантаж. Также он напомнил, что никто "никого насильно не держит", говоря о членстве Белоруссии в ЕврАзЭС.

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