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Во Французских Альпах произошел сход лавины. По данным местной жандармерии, под снегом могут находиться люди. Их поиски затруднены плохими погодными условиями.

Во Французских Альпах произошел сход лавины. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на местную жандармерию.

#BREAKING Avalanche hits French ski slope, engulfing many skiers: police — AFP news agency (@AFP) 7 марта 2017 г.

"Лавина сошла на французском лыжном склоне, завалив множество лыжников: полиция", - говорится в сообщении агентства.

Сход лавины произошел на горнолыжной трассе в коммуне Тинь. Как сообщили в местной жандармерии, спасательная операция затруднена плохими погодными условиями. Из-за плохой видимости к месту происшествия невозможно направить вертолет.

"По словам очевидцев, под снегом находится много людей", - сообщил пресс-секретарь жандармерии.

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