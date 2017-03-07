Путин похвалил РЖД за рост производительности труда

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Производительность труда на российских железных дорогах выросла на 5,4%, что выше запланированных показателей. Об этом глава РЖД Олег Белозеров доложил Владимиру Путину. Президент в ответ похвалил компанию, назвав показатели хорошими.

Показатели работы "Российских железных дорог" Владимир Путин обсудил с главой РЖД Олегом Белозёровым. Встреча состоялась в Кремле, передает "ТВ Центр".

Говорили об итогах за 2016 год. Чистая прибыль компании составила 6,5 миллиарда рублей. Погрузка на сети РЖД увеличилась, но, по словам Белозерова, есть и рекорд. Достигнуто историческое значения тарифного грузооборота, за прошедший год показатели выросли на 11%.

Кроме того, преодолены отрицательные тенденции по пассажирообороту. Зашла речь и о Московском центральном кольце. Белозеров отметил, что ежедневно им пользуются 333 тысячи человек. Владимир Путин поинтересовался о льготах на проезд для школьников в весенние каникулы. Как заявил Белозеров, для детей будет предоставлена скидка 50%.

"Главный результат прошлого года – мы сэкономили ещё более восьми миллиардов рублей на специальные оценки наших проектных решений. Я докладывал, что такой же результат был и год назад. То есть мы уже на сегодняшний момент сэкономили более 16 миллиардов рублей", - сказал Белозеров.



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