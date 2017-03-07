В Анталье военные России, США и Турции обсуждают Сирию
Теги: сирия турция Сирийский конфликт
Трехсторонняя встреча начальников Генштабов России, США, Турции проходит в Анталье. Стороны обсуждают координацию действий в Сирии.
Координацию действий на территории Сирии и Ирака обсудили начальники генеральных штабов России, Турции и США. Переговоры проходят в Анталье, передает "ТВ Центр". С 18 января российская и турецкая авиации неоднократно наносили совместные удары по позициям исламистов в провинции Алеппо.
Одна из целей нынешней встречи - согласование операции в районе сирийского города Манбидж. Как заявил премьер Йылдырым, Анкара не намерена вести военные действия без обсуждения с Москвой и Вашингтоном.
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов встречался со своим американским коллегой Джозефом Данфордом 16 февраля. На встрече стороны намерены наметить новые возможности военного взаимодействия.
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