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Единый телефон доверия для женщин появится в России. О завершении создания концепции проекта сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

В России появится единый телефон доверия для женщин. О запуске масштабного проекта рассказала уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. По её словам, разработка концепции уже близится к завершению, передает "ТВ Центр".

Об этом омбудсмен заявила во время посещения кризисного центра помощи "Дом для мамы" в Москве. В нём проживают женщины с детьми, оставшиеся без поддержки и средств к существованию. С ними работают психологи и юристы. Они помогают восстановить документы, найти работу и снять жилье.

Кроме того, здесь можно получить лекарства, детскую одежу и другие необходимые вещи. "Дом для мамы" - это благотворительный проект православной службы "Милосердие".