Собянин возглавил штаб по реализации программы реновации пятиэтажек

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На заседании президиума столичного правительства было объявлено о слиянии двух департаментов: жилищно-коммунального и топливно-энергетического. Новую структуру возглавит Павел Ливинский. Обсудили также и уже действующую в столице программу по расселению пятиэтажек.

В Москве создан штаб по реализации программы реновации пятиэтажек. Решение об этом было принято на заседании президиума столичного правительства. Штаб возглавил Сергей Собянин, передает "ТВ Центр". Также в него вошли заместители мэра и руководители профильных департаментов. Новый орган будет координировать всю работу по расселению старого жилищного фонда и строительству новых, современных многоэтажек.

"Сегодня в Москве остается значительный объем жилищного фонда, требующий срочного обновления. В состав такого фонда входят многоквартирные дома, возведенные в первый период индустриального домостроения и иные многоквартирные дома, приравненные к ним. Общая площадь таких многоквартирных домом составляет 25 миллионов квадратных метров, в которых проживает около миллиона 600 тысяч граждан", - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Марат Хуснуллин.

Также президиум правительства Москвы одобрил новый генеральный план столицы. Работа над ним велась с учетом того, как много сегодня приходится перестраивать в городе. Особое внимание в документе уделено новым территориям.

"Представленный документ определяет территориальное планирование присоединенных в 2012 году территорий на период до 2035 года и направлен на достижение устойчивого экономического и социального развития города, повышение уровня жизни населения и качества городской среды, рациональное использование экономического и территориального потенциала города, обеспечение инвестиционной привлекательности", - сообщила руководитель Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Застраиваться Новая Москва будет с использованием самых современных подходов. На первом месте — комплексное сочетание жилой застройки, социальных объектов, одновременное создание рабочих мест, их на присоединенных территориях будет создано не менее миллиона. Генпланом предусмотрено и обязательное, причем опережающее развитие инфраструктуры. Все проекты уже прошли общественные слушания и согласованы с правительством России, Московской и Калужской областей. Также на заседании президиума было принято решение о реорганизации двух органов исполнительной власти.

"Подготовлен проект распорядительного документа о реорганизации Департамента топливно-энергетического хозяйства путем присоединения к нему Департамента жилищно-коммунального хозяйства с последующим переименованием этой объединенной структуры в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Есть предложение назначить руководителем департамента Ливинского Павла Анатольевича", - сказал заммэра Петр Бирюков.

По предложению Сергея Собянина, новый объединенный департамент получит более короткое название - жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".