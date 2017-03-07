Вспышка птичьего гриппа не угрожает жителям Подмосковья

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При обследовании семерых человек, которые были госпитализированы в подмосковном Сергиевом Посаде, вируса птичьего гриппа у пациентов выявлено не было. Подозрения на такой диагноз возникли после того, как на местной птицефабрике у заболевших кур обнаружили штамм H5N8. На предприятии введён режим чрезвычайной ситуации.

Ворота ветеринарного поста закрыты. На территорию никого не пускают, а любая машина, которая покидает предприятие, проходит санитарную обработку, передает "ТВ Центр". Вся работа, по сути, блокирована с 1 марта, когда здесь официально подтвердили вирус птичьего гриппа. Но все сотрудники на местах, сами встревожены, как перепуганные птицы.

130 человек уже обследовали, семерых даже отправили в больницу, правда, диагноз не подтвердился. Вирус H5N8 не опасен для человека, но чрезвычайное положение объявлено во всем Сергиево-Посадском районе.

Сотрудники, как птицы от гнезда, пытаются отвести внимание от очага инфекции. К племенному заводу сейчас один за другим идут самосвалы, доверху груженные резиновыми покрышками. Каждый день сжигают примерно по 40-50 тысяч, всего более 200 тысяч птиц, свыше половины все еще живы.

Россельхознадзор вместе с ветеринарными службами уже взял под контроль все каналы поставок и отследил, куда шли последние партии. Они теперь тоже будут уничтожены.

В самом Подмосковье обходят все подворья, фиксируют, нет ли падежа домашней птицы. Это одна из возможных причин вспышки птичьего гриппа. Не исключено также могли занести и по воздуху, например голуби, или же он попал на предприятие вместе с некачественными кормами. Все 17 птичников теперь будут вычищены.

Единственное что попытаются спасти - инкубационные яйца, которые помогут сохранить уникальные породы птицы. Птенцов, когда они вылупятся, отправят на анализы. Но если будет хоть малейшая угроза заражения, рисковать не станут. Главное, чтобы вирус птичьего гриппа не поразил человека.

Борис Иванин, "ТВ Центр".