В Москве начали мыть светофоры

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В Москве продолжаются работы по наведению чистоты. Во вторник рабочие приступили к помывке светофоров. Работы займут два месяца и завершатся к майским праздникам.

В Москве идёт весенняя промывка светофоров, передает "ТВ Центр". Всего таких комплексов в городе около 2,5 тысячи и состоят они, в общей сложности, из 40 тысяч светофоров. Работа по их очистке, а также покраске, займёт почти два месяца и будет закончена к майским праздникам.

В городе продолжается весенняя уборка и на других объектах. С помощью специальных растворов промываются надземные и подземные переходы, тоннели, мосты, шумозащитные экраны, ограждения, рекламные щиты, витрины, дорожные знаки и указатели.