В Москве в канун 8 марта прошел рейд по точкам продажи цветов

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Рейд по местам продажи цветов прошел в Москве накануне Международного женского дня.

В центре Москвы накануне Международного женского дня проверили, кто и как торгует самым ходовым товаром - цветами. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Рейды прошли по самым "хлебным" для нелегальных коммерсантов местам: у станций метро и пешеходных переходов, на остановках транспорта. Там можно быстро развернуть лёгкие столы или поставить коробки с цветами прямо на асфальт. Чаще всего у "мобильных" продавцов при себе только эти ящики и есть — никаких документов на продукцию. Это, похоже, мало волнует самих клиентов - купить букетик по пути им кажется проще и выгоднее, чем в ближайшем киоске.