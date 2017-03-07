В Москве в преддверии 8 марта открыты 2 тысячи точек продажи цветов

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Розы, мимозы, хризантемы и, разумеется, тюльпаны - сейчас мужчины скупают все. В преддверии 8 марта в городе открыты почти 2 тысячи официальных торговых точек.

Они "доросли" до статуса подарка на 8 марта и в ближайшие часы белые, розовые и трехцветные тюльпаны окажутся на московских прилавках. Когда бутоны слегка окрасились и характерно хрустят, профессиональные садоводы даже не срезают цветы, а выдергивают. С луковицей. Так тюльпаны смогут дольше сохранить свежесть, отмечает "ТВ Центр".

Из теплицы тюльпаны отправляют в цех. Там попадают на конвейер, где цветы формируют по размеру и собирают в букеты. Вторые сутки работники теплицы проводят практически без сна. С вечера и до утра, когда поток покупателей стихает, приходится принимать и разбирать новые партии, вязать букеты. Но вопреки распространенному стереотипу, для продавцов цветов 8 марта – вовсе не нелюбимый праздник.

Тотальных очередей в цветочных магазинах пока нет – день X еще впереди. Среди мужчин покупатели встречаются разные, в том числе привередливые, накопившие опыт выбора цветов.

Для любителей оригинальных решений на 8 марта флористы предлагают вот красивые и одновременно вкусные букеты, в которых нектарины, яблоки и виноград дополняют альстрёмерии. Цветочно-фруктовые наборы изобретены не вчера, но именно в этом году широко представлены на рынке. Большое количество заказов и на подарочные корзины, оформление каждой из которых занимает минимум полчаса.

И все же тюльпаны и мимозы – безусловный хит продаж. А чтобы подарок как можно дольше радовал глаз, специалисты рекомендуют просить флориста собрать букет, чем покупать уже готовый.

Егор Киселёв, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".