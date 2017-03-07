В Международном центре Рерихов в Москве изъяли 200 экспонатов

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Около 200 экспонатов изъято в Международном центре Рерихов в Москве. Это произошло в ходе обысков, которые проходят в МЦР с участием сотрудников правоохранительных органов. По данным СМИ, сотрудники музея попытались перекрыть автомобилям правоохранителей выезд с территории, чтобы картины ее не покинули.

В Международном центре Рерихов (МЦР) проходят обыски с участием сотрудников правоохранительных органов. По словам вице-президента МЦР Александра Стеценко, спецназ отобрал ключи у работников музея и начал обыски во всех кабинетах.

Ранее сотрудникам МЦР были вручены повестки для проведения следственных мероприятий.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в МЦР, по ходу обысков, изъяты 200 картин, девять из которых, подарены бывшим председателем правления Мастер-банка Борисом Булочником.

Между тем, сотрудники МЦР приняли решение перегородить выход из музея. По данным "Коммерсанта", они заявили, что будут проверять каждый автомобиль, который выезжает с территории музея. Также представители музея заявляют, что внутри находится до 60 сотрудников правоохранительных органов.

По словам одного из сотрудников музея Александра Лаврентьева, что именно интересует оперативников, непонятно. При этом периметр, по его словам, контролируется сотрудниками ОМОН в черных масках, которые закрыли ворота музея на замок. Кроме того, бойцы ОМОН не пропускают внутрь никого без проверки документов, передает ТАСС.

В свою очередь, в Министерстве культуры отметили, что оперативные действия проводятся в рамках "уголовного дела по Мастер-банку". "К нам это отношения не имеет", - отметили в пресс-службе ведомства.

В декабре Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Мастер-банка, обратилось в арбитражный суд Москвы и потребовало взыскать с бывшего владельца банка Бориса Булочника и топ-менеджеров банка примерно 24,6 миллиарда рублей. По данным СМИ, Булочник также являлся одним из главных учредителей и спонсоров МЦР.