У метро "Петровско-Разумовская" сгорел автобус. Видео

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На севере Москвы недалеко от станции метро "Петровско-Разумовская" сгорел рейсовый автобус. Как сообщили в правоохранительных органах, пожар ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет, автобус находился на конечной остановке без пассажиров.

Недалеко от станции метро "Петровско-Разумовская" сгорел автобус. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Локомотивном проезде загорелся автобус, который был без пассажиров на конечной остановке. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет", - сказал источник.

Движение транспорта по Локомотивному проезду при выезде на Дмитровское шоссе из-за пожара затруднено. Причины возгорания устанавливаются.

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