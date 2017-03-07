Сенатор от Крыма предложила признать ДНР и ЛНР

Теги: Политика украина донбасс

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Кроме того, она призвала принимать в российские, в том числе военные вузы абитуриентов из ДНР и ЛНР.

Представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди считает, что необходимо определиться с международным правовым статусом ДНР и ЛНР. Такое мнение она высказала на "круглом столе" в Москве.

"Нам необходимо, чтобы мы определились по международному статусу республик, исходя из того, что Украина нарушила минские соглашения", - приводит слова сенатора "Ридус".

Ковитиди также призвала дать возможность поступать в российские вузы выпускникам школ республик Донбасса.

В середине февраля Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в России будут признаваться документы, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Данные меры временные и будут действовать до политического урегулирования ситуации в этих регионах.

Читайте также:

Журналисты получили ранения при обстреле на юге ДНР

Лавров: действия ДНР и ЛНР не противоречат Минским соглашениям

ДНР и ЛНР прекратили огонь по собственной инициативе