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По версии американского журнала, Россия заняла 27 место в списке лучших стран мира. Всего в данном рейтинге числится 80 государств. В свою очередь, по показателю силы и влияния в мировой политике Россия заняла второе место, уступив только США.

Россия заняла 27 место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. Об этом сообщает "Русская планета".

Первое место в данном списке заняла Швейцария. В десятку лучших стран также попали Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия. Всего же в рейтинге числится 80 государств. На последних местах оказались Алжир, Иран и Сербия.

Отмечается, что претендентов на включение в этот список оценивали по таким критериям, как развитие туризма и социальной сферы, темпы роста экономики, уровень жизни населения и влияние на мировой арене. В свою очередь, по показателю силы и авторитета в международной политике Россия заняла второе место. На первой позиции расположились Соединенные Штаты.