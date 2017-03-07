Житель Саратова ограбил цветочный магазин и подарил розы незнакомкам

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В Саратове полицейские задержали злоумышленника, похитившего несколько десятков роз, чтобы подарить незнакомым женщинам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Житель Саратова ограбил цветочный магазин и унес с собой множество роз. Сумма ущерба составляет порядка трех тысяч рублей, сообщает "МИР 24" со ссылкой на пресс-службу областного МВД.

По словам мужчины, все цветы он раздарил незнакомым женщинам на улице. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Жителю Саратова грозит до пяти лет лишения свободы.