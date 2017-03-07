Списанные книги библиотеки отдадут москвичам

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Столичные библиотеки смогут отдавать списанные книги читателям. В соответствии с приказом Министерства культуры, старые издания теперь не подлежат принудительной утилизации.

Столичные библиотеки будут передавать списанные книги читателям. Раздавать старые книги планируется с помощью специального интернет-сервиса, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Документ является результатом общих усилий и библиотечного сообщества, и Департамента культуры города Москвы, и Министерства культуры Российской Федерации, а главное — самих читателей, которые активно поддержали нашу идею в рамках акции "Библионочь" в апреле 2016 года", — рассказал руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.

По словам Кибовского, благодаря этой инициативе положен конец варварской традиции уничтожения списанных книг. Тысячам экземпляров подарен шанс на новую жизнь и прочтение. Цивилизованное отношение к книге, пусть даже и списанной, победило чиновничьи страхи "как бы чего не вышло".

Для реализации устаревших изданий планируется запустить интернет-сервис "Списанные книги". Здесь пользователи могут заранее забронировать понравившуюся книгу, а затем прийти в библиотеку и бесплатно забрать её домой. Бронь будет действовать три дня.

Искать книги можно как по автору или названию, так и по библиотеке или отрасли знания. Для сервиса разработали и систему защиты от мошенников, желающих перепродать книги. Издания будет запрещено брать большими партиями.

Впервые москвичам раздавали списанные книги в рамках прошлогодней акции "Библионочь". Акция проходила с 23 апреля по 1 июня и имела большой успех. Основной массив художественной литературы москвичи забронировали уже в первые дни. В общей сложности читатели бесплатно получили 3,5 тысячи книг и периодических изданий.