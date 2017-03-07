Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II

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Комиссия священнослужителей Симферопольской и Крымской епархии посетила часовню святых Царственных страстотерпцев после того, как депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что бюст Николая II, возможно, мироточит. Тем не менее, священнослужители не обнаружили следов этого явления.

Бюст Николая II в Симферополе не мироточит. К такому выводу пришла комиссия священнослужителей Симферопольской и Крымской епархии, приехавшие в часовню святых Царственных страстотерпцев, передает ТАСС.

"На момент посещения часовни святых Царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено", - отметили в епархии.

В эту часовню комиссия выезжала, чтобы изучить ситуацию, которая сложилась в связи с заявлением депутата Госдумы Натальи Поклонской о возможном мироточении бюста царя-страстотерпца Николая II и ряда икон.

В результате комиссия рекомендовала окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение и "в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии".

Ранее Наталья Поклонская, по чьей инициативе была построена часовня, в интервью российскому телеканалу заявила, что в ней замироточили бюст императора Николая II, а также несколько икон. Об этом рассказал и староста часовни Алексей Воблый.

Часовня святых Царственных страстотерпцев была открыта в конце октября 2016 года. Ее строительство шло около года.